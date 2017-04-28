Порошенко каже, що невдовзі арештують нові вкрадені мільярди

1392 перегляди
0
П'ятниця, 28 квітня 2017, 12:34

Найближчим часом на рахунках заблокують мільярди гривень колишніх українських чиновників.

Про це сказав президент Петро Порошенко під час доповіді генпрокурора і секретаря РНБО.

"Нам відомі місця, де будуть найближчим часом заблоковані додаткові кошти – на мільярди гривень – і в рамках програми правової допомоги співпраці з нашими партнерами за кордоном кошти будуть надходити із заблокованих рахунків колишніх українських можновладців", - сказав він.

"Кошти вкрадені в України, будуть і далі надходити до державної скарбниці", - додав Порошенко.

Він також додав, що заарештовані кошти підуть на поповнення золотовалютного запасу України.

Як відомо, у п'ятницю 28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України.  

Українська правда

Теми: Порошенко Янукович гроші
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко розповів, на що підуть гроші, відібрані у Януковича 28 квітня 2017, 12:14
4 травня почнеться суд над Януковичем, докази неспростовні – Порошенко 28 квітня 2017, 11:56
Порошенко підписав зміни правил руху автомобілів на перехрестях 26 квітня 2017, 13:22
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У штабі АТО уточнили втрати: 27 апреля поранено 3 бійців
Аваков просить Інтерпол відхилити позов РФ про розшук Яценюка
Порошенко каже, що невдовзі арештують нові вкрадені мільярди
Лукашенко заспокоїв Порошенка щодо спільних навчань з Путіним
Усі новини
Афіша на 28-30 квітня

Казки на ніч. Зощенко, ретро-круїз, вечірки, виставки, концерти ...

No science – no future

Чому українські науковці намагаються звернути на себе увагу