НАБУ показало, як Мартиненко може тиснути на суддів

Екс-депутат Микола Мартиненко, якого підозрюють у завданні збитків ДП "СхідГЗК" на суму 17,28 мільйонів доларів, має можливості для здійснення незаконного впливу на суддів.

Про це свідчать докази, зібрані в ході розслідування щодо колишнього голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, повідомляє Національне антикорупційне бюро.

"На електронну адресу секретаря Миколи Мартиненка з позначкою "документи для МНВ" (його ініціали російською мовою) надходили листи з проханнями про надання вказівок слідчим прокуратури (формально з боку Генеральної прокуратури), а також суддям при вирішенні конкретних справ", – встановило слідство.

Відповідне листування детективи НАБУ вилучили й долучили як доказ у провадженні щодо дій Мартиненка.

"Ця інформація є особливо актуальною на тлі того тиску, який підозрюваний намагається чинити на суддів. Нагадуємо, що під час судового засідання з обрання запобіжного заходу для Миколи Мартиненка народні депутати з фракції "Народного фронту" відверто погрожували прокурорам та суддям з метою схилити суд до більш м’якого рішення щодо обрання запобіжного заходу", – заявляє бюро.

НАБУ нагадує, що коли Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про намір оскаржити це рішення в Апеляційному суді Києва, Мартиненко поскаржився Вищій раді правосуддя на дії суддів апеляційного суду, які скасували ухвалу Солом’янського райсуду від 11 січня про необхідність припинити досудове розслідування фактів отримання неправомірної вигоди при закупівлях "Енергоатомом" обладнання у компанії Škoda JS.

На думку Мартиненка, апеляційна інстанція прийняла неправосудне рішення "в інтересах САП та НАБУ".

"Враховуючі зв’язки підозрюваного, в тому числі у Вищій раді правосуддя (один з її членів є братом колишньої дружини підозрюваного), а також характер його електронного листування, Національне антикорупційне бюро вбачає ризик здійснення подальшого тиску на суддів з його боку в питанні оскарження запобіжного заходу, а також в процесі подальших судових засідань", – заявляє бюро.

Зважаючи на суспільний резонанс справи Мартиненка, НАБУ наводить деякі отримані слідством дані на доказ того, що екс-депутат може тиснути на суддів.

Як відомо, 20 квітня Мартиненка затримали за ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, бо ДП "СхідГЗК" завдано 17,28 млн доларів збитків. Також затримали Сергія Перелому.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту", хоча САП просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень. Перелому також відпустили на поруки.

Олена Рощенко, УП