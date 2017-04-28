Розробник "Стахановця" заявляє, що СБУ їх оббрехала

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 14:25
Facebook Nikita Rogozin

Розробник російського програмного продукту "Стахановець" спростовує, що за допомогою його програм можлива передача даних за межі компанії-клієнта.

Про це йдеться у заяві за підписом виконавчого директора компанії Микити Рогозіна, яка є реакцією на слова начальника апарата Служби безпеки України Олександра Ткачука.

Коментуючи обшуки в ПАТ "Укргавидобування", інвесткомпанії "Dragon Capital" і ще 6 компаніях, Ткачук 27 квітня заявив, що за допомогою прихованих можливостей програми "Стахановець" російські спецслужби могли збирати дані з комп'ютерних мереж українських компаній, які її використовують.

Розробник заявляє на це: "Комплекс "Стахановець" передає дані лише на сервер компанії-клієнта, який системний адміністратор чи інша уповноважена особа замовника вказує в налаштуваннях комплексу при його установці. Будь-який системний адміністратор може легко в цьому переконатися".

"Єдиний пакет даних, що відправляється назовні – це запит на підтвердження ліцензійності ключа при його активації (відбувається один раз). Розмір цього пакета – до 80 байт. Навіть це не обов'язково, і передбачено офлайн активацію комплексу. Інших передач даних за ІТ-периметр організації не здійснюється", – уточнює компанія.

Вона запевняє, що в комплексі "Стахановець" немає інших можливостей, крім зазначених в інструкції й на сайті компанії.

"Установка комплексу може бути здійснена лише адміністратором мережі компанії й лише користувачами з правами адміністратора на комп'ютери, на які встановлюється "Стахановець". Після установки робота комплексу "Стахановець" може контролюватися за допомогою стандартних інструментів із контролю й моніторингу трафіка компанії", – зазначає розробник ПЗ.

"Ми працюємо у сфері інформаційної безпеки понад 8 років. Нам довіряють 5000 клієнтів в усьому світі. Жодних витоків даних ніколи не було", – запевняє компанія.

"Практично завжди клієнти цікавляться, наскільки надійно в комплексі зберігаються дані, і чи не передаються вони кудись іще. Ми щоразу демонструємо, що дані залишаються в рамках ІТ-периметра компанії. Ми навіть умисно не передбачили процедуру автооновлення комплексу, щоб не викликати зайвих підозр вихідними/вхідними пакетами даних", – додає вона.

Розробник наголошує, що переконатися в безпеці можна, скачавши комплекс із сайту й випробувавши його.

"Згодні на будь-який незалежний аудит нашого продукту", – додає компанія.

Вона готова вимагати спростування звинувачень СБУ у судовому порядку.

У коментарі RNS Микита Рогозін сказав, що "Стахановець" закрив невеличкий офіс у Києві після обшуків, які СБУ провела ще восени 2016 року.

Зазначимо, що "Стахановець" – це російська система для контролю роботи співробітників.

СБУ стверджує, що її розробник співпрацює з Федеральною службою безпеки Росії. Програма нібито дозволяє без відома клієнта отримувати й зберігати на російські сервери дані з комп'ютерів, у тому числі, аудіо- й відеоінформацію.

Олена Рощенко, УП

Теми: Росія технології СБУ ФСБ шпигунство
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