Аваков не очікує загроз на "травневі", але бачить багато дурнів

203 перегляди
0
П'ятниця, 28 квітня 2017, 14:30

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не очікує якихось загроз на травневі свята та запевняє, що МВС не дозволить російським провокаторам розхитати ситуацію в Україні під час Євробачення.

Про це міністр сказав 28 квітня, під час підходу до журналістів, інформує прес-служба МВС.

"Ми ретельно готуємося. Думаю, що буде яскраве Євробачення. Ми не бачимо загроз в Одесі, ані в Києві, ані в жодному іншому населеному пункті України", – запевнив міністр.

"Але ми бачимо достатню кількість дурнів… и дураков из Российской Федерации (перейшов на російську мову Аваков –ред.), которые считают, что смогут раскачать ситуацию", – наголосив глава МВС.

Міністр наголосив, що правоохоронці не допустять цього і "в профілактичний спосіб, і в силовий – за необхідності".

Правоохоронці також нагадують, що нещодавно відбулися тактико-спеціальні навчання з питань безпеки під час міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

У фінальній фазі було задіяно 600 правоохоронців та 50 одиниць техніки Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужби.

Як відомо, задля уникнення провокацій 2 і 9 травня в Одесі та області посилено працюватимуть правоохоронці та нацгвардійці.

Українська правда

Теми: Аваков МВС Євробачення
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Аваков просить Інтерпол відхилити позов РФ про розшук Яценюка 28 квітня 2017, 12:50
П'ятнадцять причин для відставки міністра Авакова 19 квітня 2017, 10:26
На Київщині затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка 11 квітня 2017, 22:37
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Розробник "Стахановця" заявляє, що СБУ їх оббрехала
Янукович відхрещується від $1,5 млрд і подав позов про захист честі
У сесійній залі ПАРЄ офіційно висловили недовіру Аграмунту
Підрив машини ОБСЄ в ОРЛО не був нещасним випадком – Хуг
Усі новини
Репортаж

Один день зі зйомок фільму про захисників Донецького аеропорту

Сила документалістики

Як режисер Остап Костюк вчить долати стереотипи в кіно