Луценко: "гроші Януковича" перераховують із сотень рахунків

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 15:39

Перерахунок конфіскованих грошей на рахунках екс-президента Віктора Януковича і його команди до бюджету України закінчиться до кінця дня.

Про це сказав генпрокурор України Юрій Луценко під час брифінгу у п'ятницю.

Він розповів, що рішення про конфіскацію виніс Краматорський суд місяць тому.

"Після того, як вчора закінчився місячний термін на апеляцію, рішення вступило в законну силу", - розповів Луценко.  

Він додав, що мова йде не про один рахунок, а кілька. Через це, за його словами, перерахунок вкрадених коштів на єдиний казначейський рахунок займає певний час, але 28 квітня цей процес буде закінчено.

"Йдеться про близько сотні рахунків, на яких члени злочинного угруповання Януковича розміщали цінні папери. Відтак ця операція буде безумовно закінчена сьогодні (28 квітня – ред.)", - сказав він.

На запитання, чому саме Краматорський суд приймав таке рішення, Луценко відповів: "Краматорський районний суд. А який суд ви хотіли? Тому що справа була порушена прокурором сил АТО. А суд АТО перебуває у Краматорську".

Як відомо, у п'ятницю 28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України.  

Українська правда

Теми: Янукович Луценко
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IP: 195.78.69.---Alex191728.04.2017 15:52
Если это правда, то предлагаю власти хоть раз в жизни сделать подарок нашим пенсионерам, которые получают пенсии до 1500 грн. - разделить эти деньги между ними, а не между собой!
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