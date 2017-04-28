Луценко похвалив скандального прокурора Кулика

Голова ГПУ Юрій Луценко назвав обвинувачуваного у незаконному збагаченні прокурора Костянтина Кулика ефективним працівником.

Про це він розповів на спеціальному брифінгу в п'ятницю.

"З моєї точки зору, він (Кулик – ред.) ефективний працівник прокуратури, що довів це сьогоднішнім результатом", - сказав генпрокурор. Маючи на увазі успішне завершення справи про конфіскацію 1,5 млрд доларів в оточення Януковича.

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