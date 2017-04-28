Вихідні в Україні будуть переважно теплі, але на заході дощі

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 16:20

На вихідні з 29 квітня до 2 травня в Україні прогнозують доволі теплу погоду, але у західних областях очікують дощів та гроз за прохолоднішої температури, ніж на решті території.

Такий прогноз оприлюднив Українській гідрометцентр.

При цьому 30 квітня та 1 травня повітря відчутно охолоне, але вже з вівторка знову стане тепліше.

Погода 29 квітня
Погода 29 квітня
Прогноз на 30 квітня
Прогноз на 30 квітня
Погода 1 травня
Погода 1 травня
Прогноз на 2 травня
Прогноз на 2 травня

Уже 3 травня температуру вище 20 градусів прогнозують в усіх областях України.

Прогноз погоди на 3 травня
Прогноз погоди на 3 травня

У Києві в суботу обіцяють 22-24 градуси тепла, у неділю 18-20 градусів і грози, у понеділок таку ж денну температуру, але без опадів. Та з вівторка, за прогнозом синоптиків, буде аж 25-27 градусів тепла вдень, і ночі також потеплішають.

Прогноз для Києва
Прогноз для Києва

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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