Вихідні в Україні будуть переважно теплі, але на заході дощі

На вихідні з 29 квітня до 2 травня в Україні прогнозують доволі теплу погоду, але у західних областях очікують дощів та гроз за прохолоднішої температури, ніж на решті території.

Такий прогноз оприлюднив Українській гідрометцентр.

При цьому 30 квітня та 1 травня повітря відчутно охолоне, але вже з вівторка знову стане тепліше.

Погода 29 квітня

Прогноз на 30 квітня

Погода 1 травня

Прогноз на 2 травня

Уже 3 травня температуру вище 20 градусів прогнозують в усіх областях України.

Прогноз погоди на 3 травня

У Києві в суботу обіцяють 22-24 градуси тепла, у неділю 18-20 градусів і грози, у понеділок таку ж денну температуру, але без опадів. Та з вівторка, за прогнозом синоптиків, буде аж 25-27 градусів тепла вдень, і ночі також потеплішають.

Прогноз для Києва

Олена Рощенко, УП