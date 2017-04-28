Поліція заявляє про істотний прогрес у справі трагедії 2 травня в Одесі

Одеська поліція заявляє, що істотно просунулася в розслідуванні подій 2 травня 2014 року, в ході яких загинули 48 чоловік і більше 200 отримали поранення.

Про це у п'ятницю повідомив журналістам в ході спеціального брифінгу начальник Головного управління Нацполіціі в Одеській області Дмитро Головін, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, нова слідча група, вже третя за рахунком, "зробила з початку поточного року більше, ніж було зроблено за весь 2016 рік".

Головін повідомив, що наразі розслідуванням подій 2 травня займаються 10 слідчих і 5 оперативних співробітників, за останні 4 місяці було опитано більше 70 свідків, однак їх показання або упереджені, або малоінформативні.

"Для розслідування були призначені дві нові експертизи - хімічна і судово-балістична. Було повідомлено про підозру 3 учасникам подій, після чого вони були оголошені в розшук. Один з учасників подій 2 травня був затриманий і в даний час знаходиться під вартою", - пише агентство.

За інформацією Одеської поліції в цілому підозрюваними у справах проходять 14 осіб, вони перебувають в розшуку.

"Також у слідства є інтерес до дій 27 осіб - учасників подій на Грецькій площі і 50 осіб - учасників подій на Куликовому полі. Однак питання про кваліфікацію їх дій і оголошенні їм підозр поки не вирішене. Серед потерпілих встановлено особи 111 людей, інші особи з 212 потерпілих не встановлені в зв'язку з тим, що в медичних установах вони називалися вигаданими іменами", - повідомили в поліції.

Також заступник глави Нацполіціі України - начальник слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що пожежно-технічна експертиза підтвердила, що причиною такого великого числа загиблих в Будинку профспілок на Куликовому полі стало бездіяльність пожежних.

"У цьому контексті він зазначив, що стосовно трьох співробітників Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області справу вже передано до Приморського районного суду Одеси, а ще двоє фігурантів - екс-глава ГУ ГСЧС в області Володимир Боделан і його перший заступник Руслан Великий знаходяться в розшуку", - заявили в поліції.

Як відомо 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 чоловік і більше 200 були поранені.

Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок.

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

За фактом подій різні правоохоронні органи України почали близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів.

Деякі з них в даний час розглядаються в судах.