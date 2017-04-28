"Замах на Плахотнюка": Затриманий українець заявляє про постановочну справу

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 18:19

Захист затриманого українця, якого підозрюють у замаху на вбивство молдовського олігарха Володимира Плахотнюка, заявляє про сфабрикованість справи.

Про це в інтерв'ю виданню NewsMaker розповіли адвокати затриманого Іван Устенко і Валерія Журбас.

країнські правоохоронці на основі якоїсь "оперативної інформації" інкримінують громадянину України Олександру А. замах на вбивство громадянина Республіки Молдова Володимира Плахотнюка. При цьому інші п'ять чоловік, які фігурують у фабулі разом з нашим підзахисним, 7 квітня нинішнього року були затримані, побиті і відпущені додому. Лише двоє з них допитані як свідки", - сказав Устенко.

"При цьому слідство у справі веде Головне слідче управління МВС України.

Складається враження, що наші українські правоохоронці комусь пообіцяли підтримати цю постановочну кримінальну справу, а зараз самі не знають, як викрутитися без доказів", - додав він.  

Адвокати наголосили, що їх підзахисний – єдиний, кому в Україні оголосили звинувачення.

Адвокат Журбас розповіла, що їх підзахисний визнає, що із ним зв'язувався "певний Василь з Придныстров'я" і пропонував грошову справу пов'язану із обстрілом будівлі у Молдові. Проте, за словами адвокатів, їх підозрюваний відмовився.

"Важливим моментом слід вважати те, що ніяких конкретних імен "жертв" Василь з Придністров'я нашому підзахисному не називав. Тобто спірна сама кваліфікація цієї кримінальної справи українськими слідчими як "замах на вбивство", та ще й конкретного громадянина Молдови Володимира Плахотнюка", - сказала Журбас.

Також вона заперечила, що у справі є "російський слід".

"Ніякого "російського сліду" в матеріалах цієї кримінальної справи, з якими ми ознайомилися на Україні, немає. Зате є зримий "молдавський слід". Слідчі тиснуть на нашого клієнта, залякуючи його екстрадицією в Молдову. Де він нібито "швидко в усьому зізнається". Хоча, наскільки ми знаємо, Молдова вимоги про екстрадицію громадян України в зв'язку з цим розслідуванням не направляти", - сказала вона.  

Як відомо, 7 квітня начальник Нацполіції України Сергій Князєв повідомив, що правоохоронці Молдови і України провели спільну спецоперацію і затримали виконавців і замовників замаху на молдавського олігарха Володимира Плахотнюка.

Пізніше українські прикордонники заявили, що реалізацію замаху на молдовського олігарха супроводжували представники спецслужб РФ.

Плахотнюка рік тому висували на посаду прем'єр-міністра Молдови. Його кандидатура викликала протести в молдовському суспільстві, які були спрямовані проти корупції, а організатори стверджували, що Плахотнюк контролює політичний клас Молдови і є головним олігархом країни.

Теми: Молдова поліція
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