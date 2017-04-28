ЗМІ: Насірова прооперували

Відстороненому голові ДФС Роману Насірову зробили операцію.



Як повідомляє кореспондент ТСН, хірургічне втручання провели у українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України. Керував операцією директор медзакладу – професор Олександр Ларін.



Про стан його здоров'я і те, для чого голові ДФС знадобилась допомога медиків, поки не повідомляється.

Як відомо, 2 березня у лікарні "Феофанія", яка підпорядкована Державному управлінню справами, Насірову поставили діагноз "інфаркт міокарда".

Серцевий напад у Насірова буцімто стався у той момент, коли його прийшли заарештовувати детективи Національного антикорупційного бюро за підозрою у мільярдних зловживаннях.

Важкий стан пацієнта мав завадити його арешту.

Зрештою, підозрюваний таки постав перед судом для обрання запобіжного заходу, а комісія Міністерства охорони здоров’я кількома тижнями пізніше спростувала поставлений у "Феофанії" діагноз. Комісію було скликано за ініціативи НАБУ.

Пізніше лікарня "Феофанія" заявила, що їхній діагноз Роману Насірову підтвердив Університетський кардіологічний центр Фрайбурга.

Однак у Центрі серця при Університетській клініці Фрайбурга заявили, що ніколи не ставили діагноз щодо стану здоров’я відстороненого голови ДФС України.