Фільм про Бузину заборонили показувати в Україні

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 19:59

Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів більшістю голосів ухвалила рішення про заборону демонстрування фільму "Олесь Бузина: жизнь вне времени".

Про це повідомила прес-служба Держкіно.

Згідно з інформацією, оцінити фільм попросила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Показувати фільм на території України заборонили "у зв’язку з виявленими в ньому порушеннями чинного законодавства".

16 квітня колишній шеф-редактор газети "Сегодня" Бузина був застрелений біля під'їзду власного будинку.

Українська правда

Теми: Бузина кіно
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