Фільм про Бузину заборонили показувати в Україні
Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів більшістю голосів ухвалила рішення про заборону демонстрування фільму "Олесь Бузина: жизнь вне времени".
Про це повідомила прес-служба Держкіно.
Згідно з інформацією, оцінити фільм попросила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.
Показувати фільм на території України заборонили "у зв’язку з виявленими в ньому порушеннями чинного законодавства".
16 квітня колишній шеф-редактор газети "Сегодня" Бузина був застрелений біля під'їзду власного будинку.
Українська правда
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