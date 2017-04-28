Фільм про Бузину заборонили показувати в Україні

Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів більшістю голосів ухвалила рішення про заборону демонстрування фільму "Олесь Бузина: жизнь вне времени".

Про це повідомила прес-служба Держкіно.

Згідно з інформацією, оцінити фільм попросила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Показувати фільм на території України заборонили "у зв’язку з виявленими в ньому порушеннями чинного законодавства".

16 квітня колишній шеф-редактор газети "Сегодня" Бузина був застрелений біля під'їзду власного будинку.

Українська правда