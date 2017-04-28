Лікар: Насірову вирізали один з ендокринних органів

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 20:46

Відстороненому від роботи голові ДФС Роману Насірову видалили один із ендокринних органів.

Про це ТСН повідомив директор УНПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України Олександр Ларін.

"У будь-якого хворого є багато органів, які пов'язані з ендокринною системою. А розголошувати – не маємо права", - пояснив він, зазначивши на уточнююче питання, що Насірову видалили один з ендокринних органів.

За словами журналістів, хірургічне втручання тривало три години, після чого Насірова перевезли з операційної до реанімації, в операційному блоці були присутні тільки медики та журналісти.

Згодом до реанімації приїхали родичі.

"Нормально все", - запевнив завідувач хірургічним відділенням Центру ендокринної хірургії Володимир Паламарчук. А професор Ларін додав, що хворобу діагностували три тижні тому, тож операція була термінова, але планова.

Лікарі запевняють, що пацієнт житиме, але ще добу Насіров перебуватиме в палаті інтенсивної терапії, а далі переміститься до звичайної.

"На час операції електронний браслет, який відслідковує пересування колишнього фіскала, з ноги не знімали. Лікарям він не заважав і помилково не спрацьовував", - йдеться у сюжеті.

Як  відомо, 2 березня у лікарні "Феофанія", яка підпорядкована Державному управлінню справами, Насірову поставили діагноз "інфаркт міокарда".

Серцевий напад у Насірова буцімто стався у той момент, коли його прийшли заарештовувати детективи Національного антикорупційного бюро за підозрою у мільярдних зловживаннях.

Важкий стан пацієнта мав завадити його арешту.

Зрештою, підозрюваний таки постав перед судом для обрання запобіжного заходу, а комісія Міністерства охорони здоров’я кількома тижнями пізніше спростувала поставлений у "Феофанії" діагноз. Комісію було скликано за ініціативи НАБУ.

Пізніше лікарня "Феофанія" заявила, що їхній діагноз Роману Насірову підтвердив Університетський кардіологічний центр Фрайбурга.

Однак у Центрі серця при Університетській клініці Фрайбурга заявили, що ніколи не ставили діагноз щодо стану здоров’я відстороненого голови ДФС України.

Теми: Насіров здоров'я
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