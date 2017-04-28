РосЗМІ заявляють, що Путін і Порошенко жартували по телефону, в АПУ спростовують

Російське видання "Комерсант" повідомляє про те, що президенти Росії та України Володимир Путін та Петро Порошенко продовжують спілкуватися по телефону - і остання така розмова відбулася в першій половині квітня.

Відповідна інформація оприлюднена в п'ятницю ввечері з посиланням на джерела газети.

У той же час в Адміністрації президента України назвали брехнею дані, опубліковані виданням.

"Єдина розмова у квітні відбулася 18 квітня у Нормандському форматі, про що було повідомлено у спільному прес-релізі чотирьох прес-служб", - заявили в АП в коментарі "Українській правді".

За даними співрозмовника "Комерсанта" в Москві, розмова нібито мала "шанобливе коректне забарвлення", а глави держав періодично "переходили на жартівливо-іронічний тон".

"Президенти змушені були жартувати, щоб не посваритися і не наговорити один одному різкостей", - пояснило джерело.

За даними видання, розмова стосувалася ситуації на Донбасі: "Жодних конкретних домовленостей досягти не вдалося, і єдині питання, за якими співрозмовники зуміли просунутися, стосувалися "деяких гуманітарних аспектів".

Водночас джерело "Комерсанта", близьке до оточення Петра Порошенка, розповіло, що нібито йшлося про обмін полоненими, про постачання на Донбас продуктів харчування, води і електроенергії, а також про виплату українських пенсій жителям ОРДЛО.

"Петро Порошенко попередив російського президента: якщо ДНР і ЛНР не сплатять борги за електроенергію, поставки з української території будуть припинені. Так в результаті і сталося", - йдеться в публікації.

"Як і у випадку з попередніми телефонними розмовами панів Путіна і Порошенка, сторони не стали розголошувати факт спілкування президентів, щоб не давати противникам Петра Порошенка зайвого приводу для звинувачення його в "непатріотичній поведінці" і спілкуванні з "лідером країни-агресора", - сказано в матеріалі.