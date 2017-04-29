Макрон відмовив РосЗМі в присутності на своїх передвиборних заходах

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Субота, 29 квітня 2017, 00:42

Кандидат в президенти Франції Емманюель Макрон виключає можливість присутності співробітників російських державних ЗМІ Russia Today (RT) і Sputnik на своїх передвиборних заходах.

Про це в п'ятницю, 28 квітня, заявив представник штабу лідера незалежного руху "Вперед!", пише DW.com.

За його словами, причина даного рішення полягає в тому, що телеканал і новинне агентство, які фінансуються Кремлем,  поширюють брехливу інформацію про кандидата та ставлять собі за мету підірвати його позиції напередодні другого туру президентських виборів, запланованого на 7 травня.

RT, Sputnik і відеоагентство Ruptly, що входить до складу телевізійної компанії Russia Today і базується в Берліні, ще 23 квітня - в день проведення першого туру голосування у Франції - повідомили, що їм відмовлено в акредитації передвиборчим штабом Макрона.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова 27 квітня назвала позицію французької сторони "кричущою". На її думку, мова йде про "цілеспрямовану і неприкриту дискримінацію російських ЗМІ".

Раніше головний помічник кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона - Рішар Ферран - звинуватив Москву в проведенні цілеспрямованої кампанії з дискредитації Макрона за допомогою фейкових новин у зв'язку з проєвропейською позицією кандидата.

За даними видання Politico, коли прогнози почали передрікати перемогу Макрона над претендентом від ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів, Russia Today і Sputnik збільшили обсяги негативної інформації про проєвропейського кандидата, продовживши активно агітувати за главу "Національного фронту" .

Теми: Франція вибори Росія
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