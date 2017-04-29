Трамп звинуватив Обаму в тому, що Флінн виявився неблагонадійним

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Субота, 29 квітня 2017, 02:04

Президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію попередника Барака Обами в тому, що вона визнала Майкла Флінна благонадійним.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я почуваюся погано (через Флінна). Він був генералом. Але пригадайте,  він був затверджений адміністрацією Обами на найвищому рівні", - зазначив американський президент.

"І коли вони кажуть, що ми не перевірили його, отже й Обама, я здогадуюсь, не робив перевірки, тому що він (Флінн) був затверджений на найвищому рівні безпеки адміністрації Обами. Тож, коли він прийшов у нашу адміністрацію, на короткий час, він був уже затверджений адміністрацією Обами", - заявив Трамп.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією. Згодом він визнав, що отримував гроші від російських компаній.

Теми: Трамп США
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