Трамп скасував заборону на шельфове буріння біля берегів США
Президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує запроваджену Бараком Обамою заборону на видобуток нафти і газу на ряді шельфових родовищ біля берегів США.
Про це повідомляє BBC.
Скасування заборони на шельфові буріння на ділянках в Атлантичному і Тихому океанах, Мексиканській затоці і Арктиці відкриває шлях до збільшення видобутку нафти в США в момент, коли споживання енергоресурсів американською економікою наближається до найнижчого рівня за останні кілька років.
Запроваджена Бараком Обамою заборона на буріння була обумовлена міркуваннями захисту навколишнього середовища - Обама сподівався запобігти інцидентам, подібним великомасштабному розливу нафти в Мексиканській затоці в 2010 році.
Трамп мотивує скасування заборони прагненням створити робочі місця.
"Сьогодні ми звільняємо американську енергетику, щоб в майбутньому створити тисячі і тисячі прибуткових робочих місць в американському енергетичному секторі", - прокоментував Трамп свій указ.
Однак, на думку експертів, Трамп підписав указ не в найкращий час: видобуток нафти на материкових, в тому числі сланцевих, родовищах на території США зростає, а ціни на вуглеводні перебувають на досить низькому рівні.
Наприклад, інвестиції нафтових компаній в Мексиканську затоку в період з 2012 по 2017 рік впали на 75%.
Дональд Трамп послідовно критикує і намагається скасувати нормативні акти, видані його попередником. Однією з передвиборних обіцянок Трампа було "скасування та заміна" закону "Про доступну охорону здоров'я" (Obamacare), прийнятого зусиллями президента Обами.
Також президент послідовно критикує укладений Обамою договір щодо іранського ядерного досьє.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.