Меркель вважає можливим припинення переговорів з Туреччиною

157 переглядів
0
Субота, 29 квітня 2017, 06:32

Європа і Туреччина не повинні повністю відвертатися один від одного, але запровадження Анкарою страти буде означати закінчення діалогу про членство Туреччини в ЄС.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель в інтерв'ю виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, опублікованому в суботу, 29 квітня, пише DW.com.

Меркель висловилася за розсудливість в подальших відносинах Європейського Союзу і Туреччини. Глава німецького уряду наголосила, що завдання відкрити нову главу в переговорах з Туреччиною про членство в ЄС зараз не стоїть. У той же час, за словами Меркель, можливе запровадження Анкарою страти буде означати закінчення цього діалогу.

Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні заявила, що відносини ЄС з Туреччиною "виходять за межі контексту вступу в Європейський союз". Вона зазначила, що "процес вступу Туреччини, з точки зору ЄС, триває".

Як відомо, на референдум у Туреччині, який відбувся 16 квітня, було винесене питання змін до конституції, за якими президент Реджеп Таїп Ердоган отримує всю повноту влади в країні. Після плебісциту президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має намір відновити в країні смертну кару.

Турецька опозиція вимагала скасувати результати референдуму через масові порушення, але Верховний суд Туреччини відмовився розглядати їхній позов.

У звіті спостерігачів ОБСЄ та Ради Європи йдеться, що референдум у Туреччині не відповідав демократичним стандартам, які унормовують Рада Європи та ОБСЄ. Зокрема, понад 2,5 мільйона голосів були підтасовані

У Європарламенті через проведений референдум закликали припинити переговори про членство Туреччини в ЄС.

Теми: Туреччина Німеччина ЄС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Європа не планує розривати переговори про вступ Туреччини в ЄС 29 квітня 2017, 04:02
Ердоган вважає, що Росія змінила своє ставлення щодо Асада 26 квітня 2017, 02:28
АМПУ: Затонулий поблизу Криму суховантаж не приписаний до України 19 квітня 2017, 16:08
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Лівія з боєм затримала український танкер - ЗМІ
Північна Корея запустила балістичну ракету
Комітет кредиторів "Центренерго" ініціював санацію компанії
Лікар: Насірову вирізали один з ендокринних органів
Усі новини
Україна-Польща

105 нелегальних польських пам'ятників в Україні, легалізацію яких зірвав інцидент в Грушовичах

Чорнобиль - 31

Еколог і письменник про унікальність Чорнобильської зони