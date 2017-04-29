Україна перевіряє, чи у Лівії дійсно затримали український танкер

Україна перевіряє дані про нібито затримання українського танкера поблизу Лівії.

Про це 29 квітня повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

За даними дипвідомства, офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.

Консул перевіряє інформацію про нібито затримання українського судна в терводах Лівії.Офіційного підтвердження немає. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) April 29, 2017

Як відомо, раніше Reuters з посиланням на представника лівійських ВМС повідомив, що військово-морські сили Лівії з боєм захопили два судна, підозрювані у контрабанді нафти з північноафриканської країни, одне із суден - танкер "Рута" - нібито було під українським прапором.

Українська правда