Норвегія виділить гроші для України на адаптацію військових, звільнених в запас

Норвегія продовжить виділення Україні фінансової та технічної допомоги, загальний обсяг якої у 2017 році становитиме близько $25 мільйонів.

Про це повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе за підсумками зустрічі з главою МЗС Норвегії Бьорге Бренде.

Також Норвегія ухвалила рішення щодо виділення 180 тисяч євро до трастового фонду НАТО з надання Україні допомоги з соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільнені або звільняються в запас.

Українська правда