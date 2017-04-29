В ОРЛО біля патруля ОБСЄ стався вибух та стрілянина

На території Луганської області, яка тимчасово непідконтрольна Україні, поблизу патруля СММ ОБСЄ стався вибух та було відкрито вогонь зі стрілецької зброї.

Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ, оприлюдненому 29 квітня.

Згідно з повідомленням, 28 квітня патруль СММ ОБСЄ у складі 6 співробітників на 2 броньованих авто перебував на блокпості "ЛНР", розташованому приблизно за 1,5 км від підконтрольного "ЛНР" н. п. Молодіжне, де спостерігачі розмовляли з озброєним членом "ЛНР".

"О 12:17 члени патруля попрямували до своїх автомобілів, щоб поїхати з цього району, коли той самий член "ЛНР" почав махати їм рукою, вказуючи на те, щоб патруль швидко залишив цей район. О 12:20, вже перебуваючи у автомобілях, спостерігачі почули вибух", - зазначено у звіті.

За оцінками спостерігачів, вибух був у повітрі приблизно на відстані 50–100 м, було видно хмару чорного диму, що піднімався над зазначеним раніше місцем, однак із відстані місце удару не було видно.

Визначити причину вибуху не вдалося. Патруль СММ поїхав з вказаного району.

"Того ж дня інший патруль СММ у складі 5 співробітників на 2 броньованих авто перебував на спостережному пункті приблизно за 50 м на захід від позиції "ЛНР" неподалік від підконтрольного "ЛНР" н. п. Крута Гора. Близько 10:35, коли всі члени патруля Місії були обабіч своїх автомобілів, вони почули постріл зі стрілецької зброї приблизно за 40–50 м", - повідомили у місії.

Спостерігачі не змогли визначити тип застосованого озброєння та напрямок вогню, патруль місії залишив район і повернувся до своєї бази до Луганська.

В обох випадках СММ повідомила про події Спільний центр з контролю та координації та звернулася до СЦКК із запитом розібратися з інцидентами.

Як відомо, у неділю, 23 квітня, на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб. Один з членів місії - громадянин США - загинув, двох (громадяни Німеччини та Чехії) було доставлено до лікарні.

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг заявив, що інцидент з підривом патруля ОБСЄ 23 квітня не був нещасним випадком.

У прокуратурі Луганської області заявили, що підрив автомобіля ОБСЄ кваліфіковано як теракт.

25 квітня СММ ОБСЄ в Україні відновила роботу патрулів на Донбасі по обидва боки лінії розмежування, однак, із певними обмеженнями.

Постійна рада ОБСЄ закликала негайно розслідувати інцидент із СММ на Донбасі та покарати винних.

Українська правда