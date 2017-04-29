Депутата Київської облради від "Свободи" заарештовано за хабарництво

Дніпровський райсуд Києва ухвалив рішення про арешт депутата від "Свободи", голови комісії з питань екології та природокористування Максима Запаскіна.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"За клопотанням столичної прокуратури Дніпровський районний суд Києва на засіданні 28 квітня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою голові постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій Київської облради, якого напередодні прокуратура затримала на хабарі у 10 тис доларів", - зазначила вона.

Разом з тим суд визначив у якості альтернативи можливість внесення застави у розмірі 600 тис. гривень.

"Зважаючи на те, що прокурор у судовому засіданні наполягав на заставі у сумі 2,5 млн гривень, рішення суду буде оскаржено в частині розміру грошової застави", - додала Максимець.

Як відомо, прокуратура затримала Запаскіна на хабарі у 10 тисяч доларів 27 квітня.

Депутат вимагав вказану суму від директора одного з підприємств Київщини за погодження очолюваною ним комісією проекту рішення Київоблради щодо надання підприємству дозволу на користування надрами, а також за вжиття заходів щодо прийняття цього рішення на сесії облради.