У Туреччині заблокували Вікіпедію

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Субота, 29 квітня 2017, 12:46

У Туреччині заблоковано доступ до онлайн-енциклопедії Wikipedia. 

Про це повідомляє ВВС. 

За даними моніторингової групи Turkey Blocks group, сайт Wikipedia був недоступний з 8:00 за місцевим часом за наказом турецької влади.

Зазначається, що у Стамбулі користувачі не могли отримати доступ до будь-яких сторінок онлайн-енциклопедії  без використання так званої віртуальної приватної мережі (VPN).

"Доступ відсутній відповідно інтернет-фільтрам, які використовуються для цензурування контенту у країні", - зазначили у Turkey Blocks grouр, пише Reuters.

При спробі доступу до Wikipedia за допомогою турецьких інтернет-провайдерів користувачі отримували повідомлення про  недоступність сайту та помилку "Час очікування підключення вичерпано".

У заяві управління інформаційних та комунікаційних технологій Туреччини йдеться про те, що до сайту Wikipedia було застосовано адміністративний захід після "технічного аналізу та юридичного розгляду на підставі закону №5651". 

Причини, з яких застосовано адмінзаходи, не вказано.

Теми: Туреччина
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