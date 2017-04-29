У Туреччині заблокували Вікіпедію

У Туреччині заблоковано доступ до онлайн-енциклопедії Wikipedia.

Про це повідомляє ВВС.

За даними моніторингової групи Turkey Blocks group, сайт Wikipedia був недоступний з 8:00 за місцевим часом за наказом турецької влади.

Зазначається, що у Стамбулі користувачі не могли отримати доступ до будь-яких сторінок онлайн-енциклопедії без використання так званої віртуальної приватної мережі (VPN).

"Доступ відсутній відповідно інтернет-фільтрам, які використовуються для цензурування контенту у країні", - зазначили у Turkey Blocks grouр, пише Reuters.

При спробі доступу до Wikipedia за допомогою турецьких інтернет-провайдерів користувачі отримували повідомлення про недоступність сайту та помилку "Час очікування підключення вичерпано".

У заяві управління інформаційних та комунікаційних технологій Туреччини йдеться про те, що до сайту Wikipedia було застосовано адміністративний захід після "технічного аналізу та юридичного розгляду на підставі закону №5651".

Причини, з яких застосовано адмінзаходи, не вказано.