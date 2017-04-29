Зміни у режимі перетину лінії розмежування продовжили до 31 травня

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Субота, 29 квітня 2017, 12:58

Пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ на лінії розмежування у зоні проведення АТО буде здійснюватися в нових часових рамках - з 7:00 до 19:30 до 31 травня включно. 

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України. 

У ДПСУ зазначили, що дане рішення штабом АТО ухвалено у зв’язку з суттєвим збільшенням пасажиро-транспортного потоку через лінію розмежування. 

Теми: АТО кордон святкування
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