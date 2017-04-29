Зміни у режимі перетину лінії розмежування продовжили до 31 травня

Пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ на лінії розмежування у зоні проведення АТО буде здійснюватися в нових часових рамках - з 7:00 до 19:30 до 31 травня включно.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України.

У ДПСУ зазначили, що дане рішення штабом АТО ухвалено у зв’язку з суттєвим збільшенням пасажиро-транспортного потоку через лінію розмежування.