Дружина Порошенка показуватиме вправи на каналі Ахметова

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Субота, 29 квітня 2017, 13:12

Дружина президента Марина Порошенко вестиме рубрику "У ритмі спорту з Мариною Порошенко" на телеканалі "Україна".

Про це йдеться у повідомленні в Facebook каналу.

В анонсі повідомляється, що рубрика виходитиме в рамках програми "Ранок з Україною". Перший випуск очікується 15 травня о 7:15 ранку.

Зазначається, що в програмі будуть показуватися прості вправи.

Як відомо, телеканал "Україна" входить до медіахолдингу "Медіа Група Україна", власником якого є група "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.

Українська правда

Теми: Порошенко Ахметов медіа
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