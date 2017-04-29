Дружина Порошенка показуватиме вправи на каналі Ахметова
Дружина президента Марина Порошенко вестиме рубрику "У ритмі спорту з Мариною Порошенко" на телеканалі "Україна".
Про це йдеться у повідомленні в Facebook каналу.
В анонсі повідомляється, що рубрика виходитиме в рамках програми "Ранок з Україною". Перший випуск очікується 15 травня о 7:15 ранку.
Зазначається, що в програмі будуть показуватися прості вправи.
Як відомо, телеканал "Україна" входить до медіахолдингу "Медіа Група Україна", власником якого є група "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.
Українська правда
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