У зоні АТО загинули 2, поранено 6 військових. Найбільші втрати - у Красногорівці

У зоні проведення АТО за минулу добу загинули 2 українських військових, 6 зазнали поранень.

Про це на брифінгу 29 квітня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Найбільші втрати припадають на Красногорівку", - зазначив він.

За даними штабу, там загинув 1 боєць, 4 зазнали поранень, один з них перебуває у вкрай тяжкому стані.

"Ще один боєць загинув під Павлополем внаслідок підриву авто на вибуховому пристрої. По одному військовому внаслідок ворожих обстрілів поранено у Зайцевому та у Верхньоторецькому", - повідомив Лисенко.

Українська правда