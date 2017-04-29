Під час Євробачення будуть задіяні до 10 тисяч правоохоронців

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Субота, 29 квітня 2017, 13:49

На час проведення Євробачення у Києві до охорони громадського правопорядку залучать до 10 тисяч правоохоронців.

Про це заявив заступник голови Національної поліції - начальник Головного управління НП у м. Києві Андрій Крищенко на брифінгу в суботу, повідомляє Укрінформ.

"Взагалі буде до 10 тисяч (правоохоронців - ред.). Це враховуючи те, що якісь масові заходи на Євробачення проводяться не постійно протягом двох тижнів, а це кілька днів, то сили будуть коригуватися від 6-8 тисяч в залежності від оперативної обстановки", -  зазначив Крищенко.

За його словами, будуть задіяні 3 тисячі військовослужбовців Національної гвардії, також близько 3 тисяч працівників поліції Києва. Решту, підкреслив Крищенко, будуть складати працівники поліції з інших регіонів у разі необхідності.

Окрім того, за словами начальника київської поліції, до охорони громадського порядку будуть залучені працівники патрульної поліції та кінологи.

"Кінологи вже працюють із початку завезення обладнання до Виставкового центру і монтажу обладнання, повністю перевіряються всі автомобілі, на яких завозиться це обладнання. Перевіряються  всі конструкції", -  наголосив Крищенко.

Він підкреслив, що "сьогодні-завтра будуть вже повна перевірка і встановлення більш жорсткої охорони Виставкового центру і на Парковій дорозі там, де буде працювати Євроклуб".

"Кінологи будуть постійно задіяні у Євромістечку на Хрещатику і будуть перевірятися станції метрополітену. Також, думаємо, будуть і хибні замінування, тому ми збільшимо кількість кінологів, щоб швидко відреагувати на них", - зазначив Крищенко.

Теми: Євробачення поліція
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