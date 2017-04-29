Квитки на фінал "Євробачення" вже у продажу, до Києва прибули перші учасники

В офіційному продажу з'явилися квитки на фінал Євробачення, до Києва прибули перші учасники конкурсу.

Як пише "Укрінформ" з посиланням на "UA:Перший", квитки на всі шоу Євробачення-2017 з'явилися у продажу о 14:00 суботи на сайті офіційного квиткового агента Concert.ua.

Це квитки у фан-зону та Golden Circle – найближче місце до сцени пісенного конкурсу.

Раніше у продажу були доступні квитки на всі генеральні репетиції обох півфіналів і на самі півфінали.

Загалом уже продано майже 33 тисячі квитків на суму понад 45 мільйонів гривень.

Разом з тим, Державна прикордонна служба повідомляє, що минулої доби у пунктах пропуску для повітряного сполучення "Бориспіль" та "Київ" прикордонники оформили двох учасників, які перші прибули на пісенний конкурс "Євробачення-2017".

Всього рейсами "Баку-Київ", "Лондон-Київ", "Стамбул-Київ" та "Дубаї-Київ" для участі в конкурсі та його забезпеченні прибули 13 осіб.

Передбачається, що основними пунктами пропуску, які будуть задіяні під час пропуску учасників та гостей "Євробачення", будуть пункти пропуску для повітряного сполучення, на які припаде до 70% від загальної кількості прибуваючих на пісенний конкурс. 20% користуватимуться автомобільними пунктами пропуску, ще 10 % - залізничним сполученням.

Як відомо, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 і 11 травня, фінал – 13 травня в Міжнародному виставковому центрі в Києві.

Українська правда