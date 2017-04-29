СК РФ хоче для Яценюка кримінальної відповідальності за "боєзіткнення у Чечні"

859 переглядів
0
Субота, 29 квітня 2017, 14:48

Слідчий комітет Росії заявив про намір добиватися притягнення екс-прем'єр-міністра України, лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у повідомленні СК РФ від 29 квітня.

"Слідчий комітет має намір добиватися притягнення Яценюка до кримінальної відповідальності за російським законодавством, використовуючи усі правові можливості, передбачені міжнародним правом", - заявили в СК РФ.

У заяві Слідкому РФ зазначено, що він має "докази участі Яценюка у мінімум двох озброєних зіткненнях, що відбувалися 31 грудня 1994 року на площі Мінутка у Грозному".

Також у СК РФ заявляють, що Яценюк брав участь у боєзіткненні у Грозному в лютому 1995 року та був причетний до "тортур та розстрілів полонених військовослужбовців російської армії у Жовтневому районі Грозного 7 січня 1995 року".

28 квітня Росія направила відповідні документи до Генерального секретаріату Інтерполу, раніше Яценюка оголосили в міжнародний розшук "за вчинення цих злочинів щодо військових РФ на території Чечні".

Як відомо, про те, що екс-прем'єр України Арсеній Яценюк воював у Чечні проти Росії заявив  8 вересня 2015 року глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. 

У квітні 2017 року глава МВС Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до керівництва Інтерполу з проханням відхилити позов Росії щодо оголошення Яценюка у міжнародний розшук.

У запиті вказується, що "російські слідчі буцімто підозрюють п. Яценюка в тому, що він, вогнем з автомату Калашнікова, буцімто вбив 30 та поранив 13 російських військовослужбовців під час бойових дій в місті Грозний Чеченської республіки".

Також Аваков заявив, що переслідування Яценюка з боку Росії є політично мотивованим і базується на "свідченнях, отриманих під тортурами від незаконно засуджених в РФ громадян України".

Теми: Росія Яценюк Чечня
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
РФ перевела ППО у стан підвищеної боєготовності після пуску ракет КНДР 29 квітня 2017, 09:56
МЗС Польщі: Немає підстав заборонити "Нічним вовкам" проїзд країною 29 квітня 2017, 02:35
Макрон відмовив РосЗМі в присутності на своїх передвиборних заходах 29 квітня 2017, 00:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Лідери ЄС затвердили керівні принципи для переговорів про Brexit
За останні 5 років промисловість скоротила попит на газ в три рази
У зоні АТО загинули 2, поранено 6 військових. Найбільші втрати - у Красногорівці
У Києві в працівників фельд'єгерської служби відібрали документи й зброю
Усі новини
12+1 спосіб

Як не змарнувати час у Батумі, коли на подорож є три дні

"Пальми півночі"

Які фільми покажуть молоді українські документалісти на фестивалі "86"