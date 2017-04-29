У Кремлі дали зрозуміти, що Путін і Порошенко дійсно говорили

Президент РФ Володимир Путін щодня проводить багато робочих заходів і контактів, в тому числі з іноземними лідерами, проте не про всі з них видаються повідомлення прес-служби.

Так прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков прокоментував ТАСС повідомлення видання "Комерсант" про телефонні розмови Путіна з президентом України Петром Порошенко.

"Президент Росії в щоденному режимі здійснює найрізноманітніші контакти по міжнародній лінії, в тому числі з главами інших держав", - повідомив Пєсков.

"Далеко не всі з них стають темою для відповідних повідомлень прес-служб, так само як і в цілому заходи робочого графіка президента, який включає набагато більшу кількість зустрічей, нарад, контактів", - пояснив він.

"Далеко не про всі ми повідомляємо в ефір або на інформаційні агентства", - додав прес-секретар.

Раніше "Комерсант" з посиланням на свої джерела повідомив, що президенти Росії і України продовжують спілкуватися по телефону, хоча офіційних повідомлень про ці переговори їхні прес-служби не публікують.

За даними видання, останній така розмова відбулася в першій половині квітня і стосувався ситуації на Донбасі.

У той же час в Адміністрації президента України назвали брехнею дані, опубліковані виданням.

"Єдина розмова в квітні відбулася 18 квітня в нормандському форматі, про що було повідомлено в спільному прес-релізі чотирьох прес-служб", - заявили в АП в коментарі "Українській правді".