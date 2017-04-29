За суботу в зоні АТО постраждало вже 5 військових

169 переглядів
0
Субота, 29 квітня 2017, 18:24

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 27 обстрілів. Четверо українських воїнів було поранено, ще один отримав бойове травмування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00 суботи.

Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Так, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог бив по захисниках Красногорівки. З мінометів калібру 120-мм та гранатометів обстрілював опорні пункти в районі Новотроїцького.

Позиції поблизу Березового противник накривав вогнем 82-міліметрових мінометів, а в районі Гнутового – автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів. Протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосовував під Водяним, а стрілецьку зброю – поруч Широкиного.

На Донецькому напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по позиціях в районі Авдіївки. Поблизу шахти "Бутівка" та Авдіївки діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів 120-мм та 82-мм калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ обстрілювали опорні пункти поблизу населеного пункту Новотошківське.

По захисниках Кримського ворог гатив з 82-міліметрових мінометів та гранатометів, а по оборонцях Новоолександрівки – з протитанкового ракетного комплексу. Зі стрілецької зброї противник бив по позиціях поруч населеного пункту Жовте.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - повідомили в штабі.

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У зоні АТО збили російський безпілотник 29 квітня 2017, 18:08
У зоні АТО загинули 2, поранено 6 військових. Найбільші втрати - у Красногорівці 29 квітня 2017, 13:15
Зміни у режимі перетину лінії розмежування продовжили до 31 травня 29 квітня 2017, 12:58
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За суботу в зоні АТО постраждало вже 5 військових
Аваков: Інтерпол не оголошуватиме Яценюка у міжнародний розшук
Лідери ЄС затвердили керівні принципи для переговорів про Brexit
За останні 5 років промисловість скоротила попит на газ в три рази
Усі новини
Гід по грузинській кухні

Де в Києві спробувати хінкалі, хачапурі і чанахи

Фото, відео

День Джамали: знімки та відео з весілля співачки