Мер Одеси призупинив рішення міськради про перейменування вулиць

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Субота, 29 квітня 2017, 19:27
Геннадій Труханов

Мер Одеси Геннадій Труханов призупинив дію рішення міськради про перейменування вулиць та інших географічних об'єктів.

Відповідне розпорядження було підписано в суботу, повідомляє прес-служба Одеської міськради.

У повідомленні наголошується, що дане питання буде винесено на повторний розгляд сесії міської ради після проведення процедури громадського обговорення відповідного проекту рішення.

При цьому агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі міськради пояснили, що ініціатива ухвалення резонансного рішення була пов'язана з тим, що підписане екс-головою Одеської обладміністрації Михаїлом Саакашвілі рішення містило ряд помилок.

Зокрема, деякі вулиці, назви яких були ним змінені, не підпадали під дію закону "Про декомунізацію" (вулиці Бєлінського, Гончарова), чотири вулиці взагалі не існували в Одесі, а частина згаданих у рішенні екс-голови ОДА вулиць вже була перейменована раніше в рамках такого ж закону, крім того, в розпорядженні дублювалися деякі назви топонімів.

Як повідомлялося, 28 квітня Приморський районний суд Одеси визнав незаконним і скасував рішення міськради про перейменування раніше декомунізованих губернатором Міхеілом Саакашвілі вулиць і провулків міста.

Прокуратура 27 квітня відкрила кримінальне провадження за фактом скасування Одеською міською радою рішення про декомунізацію низки вулиць.

26 квітня Одеська міська рада скасувала декомунізацію низки вулиць, проведену колишнім губернатором Міхеілом Саакашвілі.

З огляду на це голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович попередив мера Одеси Генадія Труханова, що за повернення старих назв вулицям його можуть притягти до кримінальної відповідальності.

Теми: Одеса
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