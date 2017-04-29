Кандидатів до Служби фінансових розслідувань перевірять на поліграфі

97 переглядів
0
Субота, 29 квітня 2017, 23:44

Щоб мінімізувати корупційну складову у Службі фінансових розслідувань, її співробітники пройдуть відповідний конкурс, який включатиме перевірку на поліграфі.

Про це на прес-брифінгу щодо законопроекту про створення Служби фінансових розслідувань сказав радник міністра фінансів Сергій Коваленко, повідомляє Укрінформ.

"З метою мінімізації корупційних ризиків ми передбачили досить високу зарплатню. Треба створити такі умови, щоб люди не були змушені займатись корупцією. Також не виключено, що в службу свідомо спробують потрапити люди, аби заробляти на корупції - тому для того, щоб їх відфільтрувати, має бути проведений якісний конкурс. В цей конкурс входить багато процедур і тестів, в тому числі й дослідження на поліграфі", - зазначив Коваленко.

Він нагадав, що основною метою міністерства при розробці законопроекту щодо Служби фінансових розслідувань було створення органу, який комплексно зможе протидіяти економічним злочинам і таким чином сприяти детінізації економіки, нівелюванню тиску на бізнес з боку правоохоронних органів, а також дозволить уникнути дублювання у сфері протидії економічній злочинності.

"Головна ідея законопроекту така - створюється новий правоохоронний орган, в який будуть відібранні нові люди, які пройдуть відповідні навчання, тренінги, отримають гідне забезпечення та будуть чітко виконувати свої обов'язки", - наголосив Коваленко.

У березні 2017 року уряд погодив проект закону про створення Служби фінансових розслідувань та направив його на розгляд Ради реформ.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На Кубі розбився пасажирський літак
Бойовики обстріляли з "Градів" кладовище в Попасній
Мер Одеси призупинив рішення міськради про перейменування вулиць
За суботу в зоні АТО постраждало вже 5 військових
Усі новини
Доктор Комаровський

Як правильно підготувати дитину до вакцинації

Чорнобиль - 31

Еколог і письменник про унікальність Чорнобильської зони