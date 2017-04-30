Штаб АТО: Бойовики обстріляли Зайцеве, загинув військовий ЗСУ

Бойовики з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли українські позиції біля Зайцевого.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Внаслідок бойових дій загинув військовослужбовець однієї з бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання неподалік Зайцевого", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що ситуація в зоні АТО залишається напруженою, сепаратисти ведуть обстріли по всій лінії розмежування.