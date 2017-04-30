У Мінську заарештували лідера опозиції Статкевича

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Неділя, 30 квітня 2017, 01:26

Опозиційний білоруський політик Микола Статкевич, який закликав своїх прихильників вийти 1 травня на демонстрацію протесту проти політики президента Олександра Лукашенка, засуджений до п'яти діб адміністративного арешту.

Про це повідомляє ВВС.

Про арешт Статкевича співробітники Ленінського РУВС Мінська 29 квітня повідомили його дружині Марині Адамович, яка почала пошуки політика напередодні, після того як він перестав виходити на зв'язок.

Про причини адміністративного арешту не повідомляється.

У п'ятницю Статкевич закликав громадян вийти на Жовтневу площу в центрі Мінська в Міжнародний день солідарності трудящих, 1 травня, і висловити протест проти політики білоруської влади по обмеженню прав трудящих, залякування населення та репресій проти активістів.

Статкевич підкреслював, що не має наміру просити у влади дозвіл на проведення акції.

Минулого разу Статкевича заарештували 23 березня. Проти нього порушили кримінальну справу за "підготовку до масових заворушень". 27 березня його звільнили з ізолятора.

Теми: Білорусь
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