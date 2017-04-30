ВМС України готові застосувати зброю в разі провокацій

ВМС України готові застосовувати зброю в разі провокацій щодо військових об'єктів або військовослужбовців.

Про це йдеться в заяві Міноборони.

"Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України звертає увагу громадян на те, що у разі будь-яких спроб провокацій, неадекватних дій з боку деструктивних елементів стосовно військових об’єктів або військовослужбовців, посадові особи гарнізонів, військових частин, чергових служб, варти і нарядів вживатимуть відповідні заходи протидії, передбачені чинними нормативно-правовими актами України, у тому числі — у випадку необхідності — з застосуванням зброї", - йдеться в повідомленні.

Командування ВМС також звернулося до місцевих органів влади і до громадян з проханням бути пильними і не "вестися" на провокації російських спецслужб.

У Міноборони заявили, що антиукраїнські сили збираються здійснити провокації, які вони "підганяють" під свята і роковини трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі.