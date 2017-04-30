В результаті теракту в Мосулі загинули 14 поліцейських
Жертвами теракту в іракському Мосулі стали 14 співробітників поліції, 20 отримали поранення.
Про це повідомив співробітник Федеральної поліції лейтенант Харіс Казим агентству "Анадолу".
За його словами, 6 терористів-смертників терористичної організації ІДІЛ організували теракт в поліцейській дільниці в районі Баб ат-туб на заході Мосула.
Бойовики захопили два будівлі поліцейського управління.
Пізніше ці будівлі були знищені в результаті авіаудару, в ході якого було вбито 17 терористів.
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