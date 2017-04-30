В результаті теракту в Мосулі загинули 14 поліцейських

Жертвами теракту в іракському Мосулі стали 14 співробітників поліції, 20 отримали поранення.

Про це повідомив співробітник Федеральної поліції лейтенант Харіс Казим агентству "Анадолу".

За його словами, 6 терористів-смертників терористичної організації ІДІЛ організували теракт в поліцейській дільниці в районі Баб ат-туб на заході Мосула.

Бойовики захопили два будівлі поліцейського управління.

Пізніше ці будівлі були знищені в результаті авіаудару, в ході якого було вбито 17 терористів.