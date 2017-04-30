Правоохоронці в Одесі почали працювати в посиленому режимі

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Неділя, 30 квітня 2017, 04:42

З 29 квітня в Одесі правоохоронці почали працювати в посиленому режимі.

Дане рішення було прийнято в ході наради керівників силових структур за участю заступника голови СБУ Олега Фролова та першого заступника голови МВС Сергія Ярового, передає прес-служба СБУ.

Відзначається, що в ході наради "правоохоронці обговорювали рівень готовності до забезпечення порядку та безпеки громадян в Одеському регіоні на травневі свята, а також трагічних роковин подій 2-го травня 2014р. у місті Одеса".

"За результатами спільної наради з метою недопущення терористичних та екстремістських проявів, порушень громадського порядку, прийнято рішення з 29 квітня цього року щодо несення посиленого режиму служби усіма правоохоронними органами регіону із залученням членів громадських формувань", - йдеться в повідомленні.

Теми: Одеса поліція
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