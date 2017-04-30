СБУ не пустила в Україну росіянина, який планував провокації в Одесі

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Неділя, 30 квітня 2017, 10:29

СБУ та прикордонники не пустили в Україну росіянина, який їхав в Одесу для провокацій під час вшанування річниці подій 2 травня.

 
Всі фото СБУ

Як повідомляє прес-служба СБУ, на пункті міжнародного пропуску "Маяки - Паланка - Удобне" під час огляду оперативники спецслужби виявили у росіянина друковані матеріали сепаратистського характеру, які він намагався приховати від митного та прикордонного контролю.

Громадянину Російської Федерації відмовлено у пропуску на територію України та заборонено в'їзд строком на три роки.

 

"Правоохоронці продовжують спільні заходи, спрямовані на недопущення проникнення на територію України радикально налаштованих осіб", - зазначили в СБУ.

 

Українська правда

Теми: Росія СБУ Одеса
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