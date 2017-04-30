У 19 областях проходять вибори голів 47 ОТГ

238 переглядів
0
Неділя, 30 квітня 2017, 11:28

У неділю проходять вибори голів 47 об’єднаних територіальних громад у 19 областях України.

Про це повідомив віце-прем’єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко на своїй сторінці в Facebook.

"Cьогодні день народження 47 об'єднаних територіальних громад! Жителі громад із 19 областей обирають своїх голів", - написав він.

"Об'єднання громад – це нові можливості для відповідальних і небайдужих громадян. Які готові власноруч творити на своїх територіях символи змін – сучасні нові школи, дитсадки, будинки культури, дороги…Вірю, що люди оберуть справжніх лідерів змін. Справжніх господарників і менеджерів із щирим бажанням досягти успіху", - додав міністр.

За його словами, сьогодні ОТГ демонструють розвиток і зростання.

Теми: вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Закарпатті кандидатові в мери перед виборами спалили авто 29 квітня 2017, 18:52
У Росії - "Надоел": Путіна просять більше не йти у президенти 29 квітня 2017, 17:10
Макрон відмовив РосЗМі в присутності на своїх передвиборних заходах 29 квітня 2017, 00:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Агентство Fitch підтвердило рейтинг України та погіршило прогноз росту ВВП
Доба в АТО: 54 обстріли, двоє військових ЗСУ загинули
Кличко програв британцю Джошуа в бою за титул чемпіона світу
Ляшко: Порошенко підписав указ про припинення громадянства Артеменка
Усі новини
Протестуйте себе

10 ознак того, що ви ніколи не розбагатієте

Чорнобиль - 31

Еколог і письменник про унікальність Чорнобильської зони