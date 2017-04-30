Порошенко призначить головою НБУ Лавренчука - Bloomberg

Президент Порошенко визначився з кандидатурою голови правління Райффайзен Банку Аваль Володимира Лавренчука на посаду голови Нацбанку.

Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела передають "Українські новини".

За даними двох джерел агентства Bloomberg, президент Петро Порошенко запропонує голові правління Райффайзен Банку Аваль Володимиру Лавренчуку очолити НБУ.

Агентство звертає увагу, що, незважаючи на непопулярність дій Валерії Гонтаревої серед населення, Лавренчук закликав українців підтримати ініціативи НБУ, заявивши, що альтернативи реформам немає.

У п'ятницю інше міжнародне агентство Reuters повідомило, що Європейський банк реконструкції та розвитку підтримує кандидатуру Лавренчука.

Нещодавно Лавренчук публічно заявив, що готовий очолити НБУ, "коли прийде час".

Економічна правда