Порошенко за час президентства припинив громадянство 18,5 тисяч осіб

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Неділя, 30 квітня 2017, 14:21

Президент Петро Порошенко припинив громадянство України 18 676 осіб.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента на запит Українських Новин.

"З 7 червня (вступ Порошенка на посаду президента) по теперішній час рішеннями президента П. А. Порошенка було припинено громадянство України 18 676 осіб", - йдеться в ньому.

У 2014 році рішеннями Порошенка було припинено громадянство 4 640 осіб, в 2015 - 5 818, в 2016 - 7 347, в поточному році - 871.

Зокрема громадянство України 15 603 осіб було припинено внаслідок виходу з українського громадянства, 2 901 - за передбаченими міжнародними договорами України підставами, 172 - внаслідок втрати українського громадянства.

Раніше Державна міграційна служба повідомила агентству, що в 2016 році громадянство України отримали 16 866 осіб.

Як повідомлялося, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко в суботу, 29 квітня, підписав указ про припинення громадянства нардепа Андрія Артеменка, який раніше нібито передав колишньому раднику Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією.

Порошенко пропонує Верховній Раді визначити підставою для втрати українського громадянства невиконання вимоги про подання протягом 2 років до уповноваженого органу України виданий іноземною державою документ про припинення іноземного громадянства.

Теми: Порошенко громадянство
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