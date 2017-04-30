"Нічних вовків" знову не пустили до Польщі

Лідер російського мотоклубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов розповів про проблеми при в'їзді до Польщі.

Про це повідомляє Комерсант.

"Цього року наша акція ("Дороги Перемоги — на Берлін") розвивається таким драматичним шляхом, як і в попередні роки. Сьогодні у мене є інформація про те, що наша колона, яка стартувала з Калінінграда в Бранево, була зупинена",— заявив він.

"Польські прикордонники звіряли кожен мотоцикл за номером, щоб знайти "Нічних вовків", і розвертали їх з кордону",— додав Зладостанов.

Нагадаємо, подібні проблеми у російських байкерів, які пропагують режим Путіна, виникали, починаючи з 2015 року. Вже третій рік поспіль вони не можуть перетнути білорусько-польський кордон.

Європейська правда