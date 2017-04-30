Навальний підозрює, що хімічний опік ока після зеленки може виявитися невиліковним

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Неділя, 30 квітня 2017, 16:52

Хімічний опік ока, отриманий Олексієм Навальним при попаданні зеленки внаслідок нападу невідомого, може виявитися невиліковним.

Таку думку Навальний висловив 30 квітня.

"Мене лікує зараз один з кращих офтальмологів Москви ... Лікар вважає, що мені плеснули в обличчя зеленкою, розмішану з чимось ще, тому що просто зеленкою так сильно спалити очей не можна. Можу погодитися: у Барнаулі мені бризнули зеленкою просто в очі з гумової "груші" - дуже пекло і різало, але через 10 хвилин я нормально бачив", - зазначив він.

"Ні на секунду не маю сумнівів, що напад організувала адміністрація президента. ... Ніякого розслідування, звичайно, не буде - кримінальну справу досі не порушили, мене навіть не опитав ніхто, хоч заяву було написано відразу", - додав Навальний.

Як відомо, опозиціонер Олексій Навальний отримав хімічний опік ока в результаті нападу невідомого, хлюпнувши йому в обличчя зеленкою.

Українська правда

Теми: Росія
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