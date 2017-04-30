Обстріли по силах АТО у неділю: 1 військовий загинув, 6 поранено

30 квітня бойовики обстріляли опорні пункти Збройних Сил України 28 разів, з початку доби 1 військовий загинув, 6 отримали поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

"На Приморському напрямку - з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та стрілецької зброї - по позиціях поблизу Водяного, з 82-мм мінометів та гранатометів - по опорних пунктах поруч Широкиного, також велися обстріли по силах АТО поблизу Мар’їнки, Гнутового, Павлополя та Красногорівки, під овогригорівкою", - повідомили у штабі.

Також під обстріли потрапили морські піхотинці під Лебединським, поруч Мар`їнки, Богданівки та Водяного діяли ворожі снайпери.

На Донецькому вогонь по силах АТО вівся біля Верхньоторецького, Зайцевого, Авдіївки, Троїцького, Кам’янки, на Луганському напрямку - біля Катеринівки та Кримського, Попасної, Троїцького, Лобачевого.



"Внаслідок обстрілу позицій сил АТО поблизу Катеринівки на Луганському напрямку загинув 1 військовослужбовець Збройних Сил України, 2 зазнали поранень", - повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними штабу, бойовики застосували міномети калібру 120-мм, обстріл позицій сил АТО вівся з боку н.п.Молодіжне, що на території, тимчасово непідконтрольній Україні, обстріляно позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Луганському напрямку.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири ухвалювали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - заявили у штабі.

Українська правда