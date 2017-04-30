Група байкерів з "Нічних вовків" потрапила до Польщі через Брест

231 перегляд
0
Неділя, 30 квітня 2017, 19:39

Група російських байкерів з мотоклубу "Нічні вовки" потрапила до Польщі через пункт пропуску "Брест".

Про це пише білоруське видання TUT.by.

30 квітня "Нічні вовки" зустрілися з журналістами у будівлі Генконсульства Росії у Бресті (Білорусь), під час прес-конференції лідер клубу Олександр "Хірург" Залдостанов заявив, що основна колона практично не має шансів потрапити ЄС.

Згодом  стало відомо, що "Нічні вовки" виїхали з Бреста, їх пустили в Польщу.

Залдостанов повідомив, що кордон перетнули 9 мотоциклів, більшість з них - з європейськими номерами: Польщі, Німеччини, Словаччини, один мотоцикл з російським номером.

Після цього байкери продовжили рух маршрутом мотопробігу "Дороги перемоги. На Берлін" - Москва, Смоленськ, Мінськ, Брест, Варшава,  Вроцлав, Будапешт, Братислав, Прага, Дрезден, Берлін.

Залдостанов відомий своєю підтримкою політики президента РФ Володимира Путіна та антизахідними висловлюваннями.

Як відомо, у попередні два роки польські прикордонники не пропускали "Нічних вовків" через кордон з Білоруссю в рамках пробігу, проте окремим групам "Нічних вовків" вдавалося перетнути кордон в інших пунктах пропуску і до Берліна байкери доїжджали.

Теми: Росія Польща
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Москві відбувся пікет на захист кримських політв'язнів 30 квітня 2017, 19:26
Навальний підозрює, що хімічний опік ока після зеленки може виявитися невиліковним 30 квітня 2017, 16:52
Booking.com виправився: позначає населені пункти в анексованому Криму як українські 30 квітня 2017, 16:35
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Помер поет Борис Олійник
Порошенко призначить головою НБУ Лавренчука - Bloomberg
Агентство Fitch підтвердило рейтинг України та погіршило прогноз росту ВВП
Доба в АТО: 54 обстріли, двоє військових ЗСУ загинули
Усі новини
Шана різноманіттю

Як це – бути ромом

Фото, відео

День Джамали: знімки та відео з весілля співачки