Комісія не розглядала припинення громадянства Артеменка - нардеп

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Неділя, 30 квітня 2017, 21:28

Комісія з питань громадянства при президенті України на засіданні минулого тижня не розглядала питання припинення громадянства позафракційного нардепа Андрія Артеменка.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив член комісії та комітету з прав людини, нардеп Валерій Пацкан.

"Була комісія на минулому тижні, де не розглядали питання Артеменка. Він також звернувся до мене як до члена комісії з листом. Але відповіді у мене поки немає", - повідомив Пацкан. 

"Коли буде безпосередньо винесено на розгляд комісії це питання...  після цього буде прийнято рішення президента на підставі матеріалів комісії - позбавити громадянства чи ні", - сказав нардеп. 

Як відомо, раніше лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко повідомив, що президент Петро Порошенко 29 квітня підписав указ про припинення громадянства нардепа Андрія Артеменка, який раніше нібито передав екс-раднику Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією.

Відповідний указ на сайті глави держави на момент публікації Ляшка розміщено не було. 

Інтерфакс-Україна

Теми: громадянство
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