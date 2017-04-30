В урядовому автопарку з'являться електромобілі

Автопарк Кабінету міністрів України незабаром поповниться електромобілями.

Про це в інтерв'ю телеканалу ICTV повідомив міністр Кабміну Олександр Саєнко.

"З 5 травня в секретаріаті з'являться електромобілі. Ми зважимо всі недоліки, підрахуємо економію і якщо це буде вигідно, то впевнений, що це буде вигідний експеримент", - сказав він

Саєнко додав, що у разі необхідності та успішності експерименту кількість електромобілів буде збільшуватися.

Інтерфакс-Україна