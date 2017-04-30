У центрі Києва відкрили фан-зону "Євробачення"

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Неділя, 30 квітня 2017, 22:47

У Києві на Софійській площі відкрилася фан-зона Євробачення.

На відкритті фан-містечка відбувся святковий концерт та презентація фільму "Від Пономарьова до O.Torvald" про історію розвитку конкурсу Євробачення в Україні.

Фан-містечко поділене на зони культурно-мистецьку, інформаційно-довідкову, відпочинку, розваг та фудкорту. Також на території фан-зони облаштують інфоцентр. 

Зона працюватиме до 14 травня з 10:00 до 22:00 щодня, за цей час тут планується провести 11 концертів та проводити кінопросмотри просто неба. Аби ознайомити туристів з українською культурою, тут представлять 100 кращих робіт арт-проекту "585 художників". 

Навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому встановлено 42 прапори іноземних держав - учасниць Євробачення.

Половину площі відгороджено від проїжджої частини декоративними арками. На території фан-містечка постійно чергують правоохоронці.

Укрінформ

Теми: Євробачення Київ
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