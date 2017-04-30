У Маріуполі влаштували мітинг проти "Оппоблоку"

292 перегляди
0
Неділя, 30 квітня 2017, 23:48

У Маріуполі понад 500 осіб взяли участь у мітингу проти "Опозиційного блоку".

Як повідомляють Новости Донбасса, учасники зібралися з державною символікою, в вишиванках і з плакатами "Оппоблок - спонсор фашизму", "Русский мир - це війна", "Оппоблок - це тероризм".

За словами учасників акції, заяви "Оппоблока" про російську мову і боротьбу з нацизмом можуть дестабілізувати ситуацію в місті.

Відзначається, що на мітингу учасники збирали підписи для звернення до СБУ з проханням дати правову оцінку діям "Оппоблока" у Маріуполі і конкретно діям депутата маріупольської міськради Андрія Федая. Також активісти влаштували акцію зі збору коштів під назвою "Федаю на квиток до Магадану".

 

 

На сесії міськради 19 квітня представник "Оппоблока" Андрій Федай зробив заяву про приниження жителів за мовною ознакою. Тоді він не уточнив, про яку мову йдеться.

Також Оппоблок у Маріуполі проводив акцію, в рамках якої збирав підписи під низкою вимог, зокрема - про можливість слухати і говорити російською мовою, припинити "переписувати історію" і "замахи на пам'ять про перемогу у Другій світовій війні" і т.і.

Теми: Маріуполь Опозиційний блок
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Маріуполі в намет Опоблоку викликали поліцію 26 квітня 2017, 23:48
В Маріуполі розслідують конфлікт між іноземцями і бійцями добробату 25 квітня 2017, 14:32
Маріуполь залишать без гарячої води на півроку 20 квітня 2017, 10:06
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Активістці, яка бореться проти забудови лісу, спалили друге авто
Помер поет Борис Олійник
Порошенко призначить головою НБУ Лавренчука - Bloomberg
Агентство Fitch підтвердило рейтинг України та погіршило прогноз росту ВВП
Усі новини
Україна-Польща

105 нелегальних польських пам'ятників в Україні, легалізацію яких зірвав інцидент в Грушовичах

Електронна книга

Купити не можна вкрасти