День в АТО: 26 обстрілів, троє поранених

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Вівторок, 4 квітня 2017, 18:33

Проросійські бойовики у вівторок здійснили 26 провокаційних обстрілів позицій ЗС України. Троє українських воїнів отримали поранення.

Як повідомляє прес-центр АТО, найбільшу активність незаконні збройні формування проявляли на Донецькому напрямку.

"Захисників Авдіївки обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Опитного противник гатив з гранатометів, а по позиціях в районі Кам’янки, Верхньоторецького, Шахти Бутівка та Пісків - з великокаліберних кулеметів. Під Опитним активно діяв ворожий снайпер", - сказано у повідомленні.

Поблизу Маріуполя бойовики накривали вогнем захисників Красногорівки з мінометів калібру 82 мм, позиції в районі Мар’їнки та Водяного - з гранатометів різних систем, а опорні пункти поблизу Гнутового - з великокаліберних кулеметів.

"В районах Павлополя, Богданівки та Гранітного ворог активно застосовував стрілецьку зброю. Під Новотроїцьким наших бійців обстрілював ворожий снайпер", - зазначили в штабі АТО.

На Луганщині бойовики обстрілювали українських воїнів зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Незважаючи на провокації ворога, сили АТО вогонь у відповідь не відкривали", - повідомили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
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